- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, in data de 16 august, in jurul orei 4.00, un barbat de 28 de ani conducea un autoturism marca Opel Corsa pe DN 3, in localitatea Valu lui Traian.La intersectia cu strada Constantei, el a virat stanga peste marcajul…

- Un tanar a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, iar patru masini aflate in stationare au fost avariate, in urma unui accident rutier provocat de o femeie, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Galati, Gabriela Costin. Potrivit acesteia, o femeie…

- Un austriac a provocat un grav accident in Galati, in care au fost implicate trei autoturisme. O persoana a decedat. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie. Un grav accident rutier a avut loc vineri seara, in satul Gara Berheci, in care au fost implicate trei autoturisme. In urma accidentului,…

- Un barbat din Buzau a murit sambata, 14 iulie, dupa ce s-a agatat de remorca unui tractor aflat in mers. Victima acestui accident stupid avea 48 de ani și era din localitatea Parscov, județul Buzau. Acesta s-a agatat de remorca tractorului aflat in mers, insa – din neatenție – a alunecat si a nimerit…

- O fetita, de sase ani, a murit, iar mama acesteia a fost ranita grav, dupa ce au fost lovite de o masina pe DJ 253 in zona localitatii galatene Viile, a declarat joi purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Galati, Gabriela Costin. Potrivit sursei citate, accidentul s-a produs…

- Un copil in varsta de cinci ani a fost lovit luni dupa-amiaza pe o trecere de pietoni din municipiul Constanta de o ambulanta aflata in misiune, care a trecut pe culoarea rosie a semaforului, victima fiind transportata la spital pentru ingrjiri medicale, transmite News.ro . Potrivit reprezentantilor…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, un barbat in varsta de 44 de ani conducea luni dupa-amiaza, o ambulanta pe Soseaua Mangaliei din municipiul Constanta, avand in functiune semnalele acustice si luminoase. La intersectia cu strada Pandurului, conducatorul…

- Batranul de 75 ani, din Tecuci, care fost dus, in urma cu doua zile, in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta Galati, dupa ce a fost batut si talharit in propria locuinta, a murit vineri, in sectia de Terapie Intensiva a unitatii spitalicesti. Barbatul a ajuns miercuri, in stare grava, la Spitalul…