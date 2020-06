Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cumplit a avut loc, miercuri dimineața, in Valcea. Un microbuz și o mașina s-au ciocnit violent, iar in urma impactului, 11 persoane au fost ranite, dintre care una a fost incarcerata.

- Patru romani, printre care un bebeluș de zece luni și o fetița in varsta de zece ani, au murit intr-un cumplit accident produs pe autostrada A1, intre Arezzo și Monte San Savino, in Italia.

- Un tanar in varsta de 20 de ani s-a filmat impușcand oameni, la cumparaturi, in Statele Unite ale Americii. Un senator a fost martor la incident. Mama atacatorului l-a recunoscut din filmarea pe care acesta a facut-o.

- Tragedie in Florida, Statele Unite ale Americii. Un tanar in varsta de 24 de ani și-a impușcat colegul de camera in cap, in timpul unei simulari de lupta. Cei doi incercau sa afle cine ar caștiga, daca unul dintre ei ar avea un pistol in mana iar celalalt un cuțit, informeaza Tampa Bay Times. In luna…

- “Am murit, apoi am reinviat”, este marturia unei fetițe de 12 ani din Statele Unite ale Americii, supraviețuitoare a COVID-19. Juliet Daly a ajuns la spital in urma unor dureri de stomac, iar mama sa, medic radiolog, a crezut ca are apendicita, scrie Time Magazine.

- O femeie din Statele Unite ale Americii, care se afla in izolare de trei saptamani si nu a avut contact cu absolut nimeni, a fost infectata cu noul coronavirus . Femeia susține ca ar fi luat virusul de pe o punga de alimente care i-a fost lasata la ușa. Pentru ca sufera de o boala autoimuna care o face…

Tragedie rutiera, trei tineri cu varste intre 17 si 23 de ani au murit intr-un accident cumplit.foto Trei tineri au murit in noaptea de vineri spre sambata, in urma unui accident care a avut loc in localitatea Berbești, județul Valcea.