Accident cumplit pe șoselele din România: două TIR-uri s-au ciocnit frontal Un accident rutier a avut loc miercuri dimineața, pe DJ 682, in județul Arad. Doua TIR-uri s-au ciocnit, iar in urma impactului puternic un șofer a ramas incarcerat. O alta persoana din TIR-ul șoferului incarcerat este grav ranita. Accidentul s-a produs intre localitațile Periam și Satu Mare, pe DJ 682, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- V-ați gandit, vreodata, nu doar cum ar arata, dar ce ar insemna o Romanie in care, de la Arad la Botoșani și de la Tulcea la Satu Mare, am putea circula pe autostrada, sau pe drumuri expres? Cum ar fi ca de la Constanța la Arad sa avem linii ferate de mare viteza? Cum ar fi ca de la Cluj la Pitești…

- Zeci de perchezitii domiciliare au loc marti dimineata in judetele Timis, Arad, Satu Mare, Caras Severin, Alba, Olt, Dambovita si municipiul Bucuresti, in cele 3 cauze penale avand ca obiect savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat si trafic de migranti. Fii…

- Un barbat a murit dupa ce mașina pe care o conducea a derapat, a intrat pe contrasens și a lovit un tir. Accidentul a avut loc sambata, pe DN6, la kilometrul 428, in județul Caraș-Severin, transmite Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Romania nu are spiritul reformelor, declara la RFI eurodeputatul Gheorghe Falca. Vicepreședintele PNL vorbește despre restanțele din PNRR și riscul ca Romania sa piarda urmatoarea tranșa de bani. El da vina pe ministrul PSD al Muncii, Marius Budai, pentru anumite intarzieri. Fii la curent…

- Un grav accident rutier s-a produs duminica, pe un drum județean din județul Covasna. Trei mașini s-au ciocnit, iar in urma impactului 6 oameni au fost raniți. A intervenit inclusiv elicopterul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Semnal de alarma. Numarul de insolvente din Romania in 2023 va fi cu 20% mai mare decat in ultimul an de normalitate, 2019. La nivel global, cresterea e estimata la doar 2%. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Opt persoane au fost ranite și au fost transportate la spital in urma unui accident rutier produs in județul Suceava. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Fiul barbatului grec, mort in accidentul de la Pasajul Unirii din Capitala, ajunge astazi in Romania. Acesta este insoțit de un prieten, un roman stabilit de ani buni in Grecia, anunța Antena 3 CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…