- Un accident rutier produs, luni dupa-amiaza, 31 iulie 2023, in municipiul Ramnicu Sarat din Buzau, s-a soldat cu ranirea a doi copii. Aceștia au fost loviți de o mașina in timp ce se aflau pe o trecere de pietoni.

- Politistii de frontiera au descoperit in Mehedinti, inghesuiti intr-un autovehicul de teren care a incercat sa se sustraga de la control, 17 cetateni din Irak si Siria. ”In data de 17.07.2023, in jurul orei 06,00, in cadrul unei misiune specifice, politistii de frontiera au executat un filtru pe raza…

- Politistii din Neamt au deschis o ancheta dupa ce o femeie in varsta de 39 de ani si trei copii ar fi mancat jeleuri produse in afara tarii, li s-a facut rau si au fost internati in spital. Toți patru s-au prezentat la spital cu tahicardie, grețuri și varsaturi. “Din verificarile efectuate de politisti…

- O persoana a fost agresata fizic pe o strada Felix Aderca, in noaptea de marti spre miercuri. Acesta a fost sesizarea primita de catre politistii Sectiei 3 Politie Craiova care s-au deplasat imediat la locul menționat. “Politistii deplasati la fata locului au gasit un tanar de 18 ani, din Craiova, care…

- Un sofer baut, care nu a oprit la semnalul politistilor si se deplasa haotic prin Botosani, a fost urmarit si scos de politisti din masina aflata in mers. Politistii din cadrul Biroului Rutier Botosani au observat, noaptea trecuta, pe strada Independentei, un autoturism care se deplasa haotic, fara…

- Un autocar cu 32 de muncitori de la o fabrica de confecții din Focșani s-a rasturnat, luni dupa-amiaza, pe DN2, in localitatea Ramnicu Sarat. Douazeci dintre pasageri au avut nebvoie de ingrijiri medicale, dar niciunul nu a fost ranit grav. Poliția a fost anunțata ca autocarul cu 32 de muncitori, care…