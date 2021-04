Accident cumplit pe o șosea din România! Patru oameni au murit – VIDEO Un accident foarte grav a avut loc joi dimineața pe o șosea din țara. Patru oameni au pierit, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a lovit de un TIR. Tragedia rutiera s-a produs la granița dintre județele Galați și Vaslui. Mai multe echipaje ale salvatorilor au intervenit la fața locului, cu autospeciale de prim-ajutor […] The post Accident cumplit pe o șosea din Romania! Patru oameni au murit - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

