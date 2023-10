Stiri pe aceeasi tema

- Doua adolescente, in varsta de 16 și 17 ani, au fost lovite, luni seara, de mașina, pe o șosea din județul Vaslui. Una este inconștienta.Accidentul a avut loc la Vulturești. Aici, cele doua fete de 16 și 17 ani au fost lovite de o mașina. Una dintre ele este inconștienta. Au fost trimise…

- In aceasta seara, un accident mortal a avut loc, in comuna Peretu, județul Teleorman, dupa ce o mașina a fost spulberata de tren. O persoana și-a pierdut viața in urma evenimentului tragic.

- O fata de 16 ani a murit in aceasta dupa amiaza intr un accident rutier in comuna Gheraesti, sat Tetcani, pe E85 in judetul Neamt. Potrivit ISU Neamt, prin apel la 112, la ora 16:41 pompierii au fost instiintati despre producerea unui accident rutier pe E 85 DN 2 in localitatea Tetcani din comuna Gheraesti.…

- Un accident grav a avut loc, marți, pe o trecere de pietoni de langa o scoala din Sighetu Marmatiei. O fetita in varsta de 10 ani, bunica si matusa ei au fost spulberate de o masina in timp ce traversau strada. Un elicopter SMURD a fost trimis sa o preia pe copila care a ramas […] The post Accident…

- Femeia și cei doi copii au fost scoși din mașina rasturnata in șanț de ceilalți oameni care au oprit sa dea o mana de ajutor.Șoferul beat a ramas incarcerat și nici macar nu a putut fi testat cu aparatul etilotest și urmeaza sa i se ia probe biologice la spital.Martorii spun ca șoferul a lovit puternic…

- Femeia și cei doi copii au fost scoși din mașina rasturnata in șanț de ceilalți oameni care au oprit sa dea o mana de ajutor.Șoferul beat a ramas incarcerat și nici macar nu a putut fi testat cu aparatul etilotest și urmeaza sa i se ia probe biologice la spital.Martorii spun ca șoferul a lovit puternic…

- Accident grav pe o șosea din Vaslui. Doua persoane au ajuns la spital dupa ce o mașina și o cisterna care transporta motorina si benzina s-au izbit violent. In urma impactului, cisterna s-a rasturnat in afara soselei. Din fericire, nu sunt scurgeri de combustibil, potrivit News.ro.

- Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit, sambata, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma (autospeciala echipata cu modul pentru descarcerare și deblocare), o ambulanța SMURD tip C1 (terapie intensiva mobila) și echipaje specializate, pentru asigurarea masurilor PSI, evaluarea victimelor,…