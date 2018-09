Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite, intre care doua cu leziuni grave, in urma unui accident rutier care s-a produs joi seara, pe DN2, intre localitatile Focsani si Garoafa, si in care au fost implicate patru autovehicule, potrivit Centrului Infotrafic. Conform IPJ Vrancea, unul dintre raniti este...

- TRAGEDIE IMENSA in urma cu putin timp. Un tata si fiul sau de numai 20 de ani au murit intr-un accident cumplit. Trei masini implicate… Doi barbati au murit, miercuri seara, in zona statiunii Sinaia, in urma unui accident in care au fost implicate trei masini. Din primele cercetari, evenimentul s-a…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unei coliziuni intre doua autoturisme, traficul rutier pe DN2 E85 Buzau ndash; Ramnicu Sarat este la aceasta ora intrerupt pe ambele sensuri in zona localitatii buzoiene Comisoaia comuna Zarnesti . Din primele informatii…

- Accident cu trei autoturisme implicate pe DN 2 la iesirea din Oreavu spre Buzau. Bilanțul evenimentului este de 5 raniti, dintre care o femeie decedata. La fata locului actioneaza echipaje multiple de politie, descarcerea, o ambulanta SMURD si 4 ambulante SAJ. Situatia privind victimele se poate schimba…

- Opt persoane au fost ranite, duminica, dupa ce trei masini s-au ciocnit pe Autostrada Sibiu – Orastie, in dreptul municipiului Sibiu. Traficul pe benzile 1 si 2 este blocat.Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc, duminica, pe Autostrada Sibiu – Orastie, in…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 6, la kilometrul 209, in apropierea localitatii Belint, din judetul Timis, a avut loc un accident rutier, soldat cu 3 victime, in care au fost implicate doua autoturisme, care au intrat in coliziune frontala ca urmare…

- Șase mașini au fost implicate intr-un accident rutier care a avut loc pe DN39, in zona localitații Agigea, din județul Constanța. O persoana a fost ranita, suferind leziuni ușoare. Traficul a fost op...

- Un accident in care au fost implicate trei mașini a avut loc, vineri dupa-amiaza, pe DN 1, in zona orasului prahovean Baicoi, patru persoane, intre care un minor, fiind ranite. Traficul nu a fost afectat.