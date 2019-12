Stiri pe aceeasi tema

- UPDATEISU Ialomita a mobilizat la locul accidentului doua autospeciale pentru descarcerare, una pentru stingere, o ambulanta SMURD si 12 cadre. De la SAJ Ialomita au intervenit patru ambulante SAJ cu medic, in sprijin deplasandu-se la accident si o aeronava medicala si o ambulanta SAJ din…

- Detasamentul Urziceni intervine la un accident rutier produs pe DN2, in judetul Ialomita, la iesire din municipiul Urziceni, spre Buzau.Evenimentul s a soldat cu 7 victime, motiv pentru care la nivelul judetului s a activat Planul Rosu de interventie.Trei dintre victime au decedat pe loc, iar alte patru…

- Un teribil accident rutier a avut loc, in urma cu puțin timp, pe drumul european E85, la limita dintre județele Buzau și Ialomița. Trei oameni au murit, unul este in stare foarte grava, cu șanse minime de supraviețuire, iar altul e in stare grava. In totul, sunt 3 morți și 4 raniți.Potrivit…

- Tragedie in Neamț, inainte de Craciun! Autoritațile au activat planul roșu de intervenție, dupa ce un microbuz plin de pasageri care venea din Londra și se indrepta spre Vaslui s-a izbit puterni de mai mulți copaci. In urma impactului, doua persoane și-au pierdut viața și alte șapte au fost ranite.

- Patru persoane au murit și doua au fost ranite dupa impactul dintre doua mașini care a avut loc in aceasta dupa-amiaza intre localitațile Balțați și Targu Frumos din județul Iași, Romania. La cateva minute distanța, un alt accident a avut loc in acleași loc. De aceasta data a fost implicata o autospeciala…

- Accident cumplit de circulatie in judetul Ialomita. Zece persoane au murit si alte sapte au fost ranite intr-o coliziune dintre un microbuz, in care se aflau 17 pasageri, si un TIR care a patruns pe contrasens. Nenorocirea a avut loc pe DN2A, sat Sf. Gheorghe, comuna Balaciu, sambata dimineata, in…

- Accident cumplit de circulatie in judetul Ialomita. Zece persoane au murit si alte noua au fost ranite intr-o coliziune dintre un microbuz, in care se aflau 17 pasageri, si un TIR care a patruns pe contrasens. Nenorocirea a avut loc pe DN2A, sat Sf. Gheorghe, comuna Balaciu, sambata dimineata, in jurul…

- In aceasta dimineața, pe drumul național DN 2A, km 22+500, in loc. Sf. Gheorghe, Jud. Ialomița, s-a produs un grav accident rutier. In urma coliziunii frontale dintre un autotren și un microbuz, 10 persoane au decedat, iar 7 au fost ranite. Traficul rutier in zona a fost reluat incepand cu ora 7:30.…