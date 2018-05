Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Doua persoane au murit si alte patru sunt ranite, intre care doua grav, dupa ce o masina a intrat pe contrasens duminica, pe Drumul National 1, la iesirea din Codlea, judetul Brasov, si s-a izbit de alta. Doua autoturisme s-au ciocnit, duminica, pe DN1, in judetul Brasov, in urma incidentului…

- Un accident de circulație grav a avut loc, marți, in județul Olt. Trei persoane și-au pierdut viața și alte doua au fost grav ranite, dupa ce un taxi a intrat intr-un stalp, de pa marginea drumului.

- Doua persoane, sot si sotie, au murit, iar alte trei au fost ranite, printre care si o fetita de trei ani, duminica dimineata, în urma unui accident petrecut pe un drum din judetul Timis, în care au fost implicate doua masini, potrivit Mediafax.

- O tanara de 29 de ani a murit și doi copii au fost raniți grav in urma unui cumplit accident de circulație care a avut loc, sambata dupa-amiaza... The post Accident cumplit in apropiere de Sannicolau Mare. O tanara a murit, doi copii sunt raniți grav appeared first on Renasterea banateana .

- In aceasta dimineata, la ora 07.50, pe D.J.109F, intre localitatile Breb si Ocna Sugatag a avut loc un eveniment rutier in urma caruia patru persoane au fost ranite. O femeie de 42 de ani, care conducea un autoturism spre Ocna Sugatag, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum in curba, a…

- Accident rutier grav in Thailanda. 18 oameni au murit, iar 32 au fost raniti dupa ce un autobuz cu etaj in care se aflau s-a ciocnit violent cu un camion. Mai multe victime au fost internate in stare critica. In urma impactului, autocarul s-a rasturnat.

- Accident rutier grav in Filipine. Cel puțin 19 oameni au murit, iar alți 17 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie.Potrivit medicilor, numarul victimelor ar putea creste intrucat mai multe persoane sunt internate in stare grava.

- Accident rutier grav in nordul Turciei. 13 oameni au murit, iar 20 au fost raniti dupa ce autocarul in care se aflau s-a ciocnit violent de un camion parcat pe marginea drumului. Medicii sustin ca mai multe dintre victime au fost internate in stare grava.