Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si alte patru au fost ranite intr-un accident rutier produs vineri dupa-amiaza pe drumul national 71, in localitatea damboviteana Ilfoveni, scrie news.ro.Potrivit reprezentantilor politiei judetene Dambovita, doua autoturisme s-au ciocnit pe DN 71, in conditii care nu au fost…

- Potrivit ISU Suceava, in accident au fost implicate trei autoturisme. Toate victimele se aflau intr-un autoturism Dacia Logan. La fata locului au ajuns politisti rutieri, care au demarat cercetari pentru a stabili ce s-a intamplat. Din primele informatii, se pare ca masina Dacia Logan,…

- Potrivit ISU Timis, un microbuz de transport persoane s-a ciocnit, in localitatea Varias din judetul Timis, cu o masina. In urma impactului, soferul masinii a murit, iar sase persoane din microbuz au fost ranite si transportate la spital pentru ingrijiri medicale. Mai multe autospeciale,…

- Circulatia rutiera s-a reluat in conditii normale pe ambele sensuri, marti seara, pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, dupa ce a fost blocata in urma unui accident in care o persoana a murit si alte doua...

- Accident cumplit, duminica dimineața, pe autostrada A1, in Timiș. O mașina a ajuns cu roțile in sus și a fost nevoie de intervenția salvatorilor SMURD pentru extragerea raniților. O persoana a murit pe loc, altele trei au suferit traumatisme grave.

- Un accident rutier a avut loc, luni dimineața, pe raza orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov, un șofer patrânzând pe contrasens și lovind un tir. În urma impactului, barbatul a murit, potrivit IPJ Ilfov. Potrivit polițiștilor, barbatul care conducea o Dacia Logan a patruns pe…

- Autoritatile din Teleorman au activat, joi, Planul Rosu de interventie dupa ce un microbuz si un autoturism s-au ciocnit in zona localitatii Bujoreni, o persoana decedand. Opt persoane care au fost ranite sunt constiente si stabile hemodinamic, dar prezinta multiple traumatisme. Doua dintre victime…

- ACCIDENT CUMPLIT. Camioneta cazuta de pe pod. O persoana a murit si doua au fost ranite>FOTO O persoana a murit si doua au fost ranite, dupa ce camioneta in care se aflau a cazut, sambata dimineata, de pe un pod in judetul Suceava. Pompierii au intervenit pentru scoaterea victimelor din masina, iar…