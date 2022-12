Un cumplit accident de circulație a avut loc, vineri seara, pe DN 68A, care leaga Lugojul de Deva.

Un autoturism, care se deplasa dinspre Deva spre Faget și care era condus de un tanar in varsta de 23 de ani, a patruns pe contrasens, intre localitațile Coșava și Coșevița, și a intrat in coliziune cu un autotren, condus de un barbat in varsta de 42 de ani.

In urma impactului deosebit de vviolent a rezultat decesul conductorului autoturismului și a unei femei, in arsta de 45 de ani, precum și ranirea unei alte femei, in varsta de 61 de ani, ambele pasagere in autoturism.

Conducatorul…