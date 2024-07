Accident cumplit pe DN 6, în Giurgiu: trei oameni au murit. Alte cinci persoane, rănite Un accident grav ce a avut loc pe DN 6, in județul Giurgiu, a pus in alerta echipajele medicale. Din pacate, s-a aflat ca trei oameni au murit in urma accidentului, iar alte cinci persoane au ajuns la spital. Trei barbati si-au pierdut viata si alte cinci persoane au fost transportate la spitale din Capitala, […] The post Accident cumplit pe DN 6, in Giurgiu: trei oameni au murit. Alte cinci persoane, ranite first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

