- Accident in vestul țarii, produs de un tanar in varsta de 19 ani. Doua persoane și-au pierdut viața. In aceasta dupa-amiaza, la ora 15.05, in cartierul Valea Cenchii din municipiul Caransebeș s-a produs un accident rutier soldat cu decesul a doua persoane.

- Un accident teribil a avut loc, cu puțin timp in urma, pe DN 73, județul Argeș. In urma impactului dintre doua autoturisme, o persoana și-a pierdut viața, iar alte patru au fost grav ranite.

- Un alt accident a avut loc, de aceasta data in județul Ialomița. In urma impactului violent dintre un microbuz de persoane si un autoturism, șapte persoane au fost ranite. Totodata, circulația rutiera este restrictionata in aceste momente.

- In aceasta dimineața, un teribil accident a avut loc in județul Ilfov. In urma impactului violent dintre un TIR și un autoturism, un tanar de 25 de ani și-a pierdut viața. Ei bine, tragedia a avut loc pe DN2, la km 22+800, in apropierea localitații Șindrilița, intre un autotren și un autoturism.

- Accident cumplit, in urma cu puțin timp, pe E70, pe raza localitatii Peretu, județul Teleorman! In urma impactului violent dintre doua autoturisme, o fata de 19 ani a murit si alte trei persoane au fost grav ranite.

- Un accident ingrozitor s-a produs in Dolj. O tanara de 21 de ani a murit, ieri seara, dupa ce prietena ei a pierdut controlul volanului mașinii in care se aflau. Aceasta s-a stins din viața pe loc, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Momentul impactului a fost filmat de camerele…

- O persoana și-a pierdut viața intr-un accident, sambata, de 21 octombrie a.c., in jurul orei 08.45, pe DN1-E60, in zona localitații Martinești. Din primele cercetari efectuate la fața locului, polițiștii

- In aceasta dupa-amiaza, un accident cumplit s-a produs in Suceava, in urma impactului dintre trei autoturisme. Cinci persoane au fost ranite pe raza localitatii Milisauti. Iata ce anunț au facut reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava!