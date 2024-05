Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cumplit s-a produs, marți dimineața, pe DN1, in Bihor. Trei persoane au murit, iar o alta a fost ranita, dupa impactul dintre o mașina și un camion. Accidentul a fost devastator, astfel ca medicii nu au mai putut sa le salveze viața celor trei persoane. Cealalta a primit ingrijiri medicale.

- Accident mortal pe DN1:Un autoturism și un autocamion implicate. Doua persoane decedate și doua in evaluare medicala.Trafic oprit Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE:Destinatii…

- In varsta de 72 de ani, mama gimnastei Gina Gogean a murit intr-un cumplit accident rutier. Tragicul eveniment a avut loc sambata, in județul Galați. Conform informațiilor aparute in spațiul public, accidentul s-a petrecut in jurul orei 5:30, la ieșirea din localitatea Piscu. Mai multe detalii puteți…

- Un barbat a murit dupa ce a intrat cu masina intr-un cap de pod pe DN 67 Ramnicu Valcea-Targu Jiu, a informat, duminica, Centrul Infotrafic, potrivit Agerpres.Accidentul s-a produs in apropierea localitatii Mihaesti, judetul Valcea.

- Un tanar de doar 22 de ani s-a stins din viața in urma unui accident halucinant in Argeș. Mașina care se afla Narcis a lovit un alt autoturism, iar mai apoi intr-un stalp, pe care l-a rupt in doua. Baiatul nu a mai avut nicio șansa sa supraviețuiasca și a fost declarat mort.

- Un tanar de 21 de ani a murit vineri, 3 mai, iar alte doua persoane au ajuns la spital, printre care si un copil de 16 ani, dupa ce șoferul mașinii in care se aflau a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un parapete, in localitatea Baita, judetul Hunedoara, a anunțat IPJ Hunedoara, citat de…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca evenimentul rutier s-a petrecut la kilometrul 15, unde in prezent circulația rutiera se desfașoara pe un singur sens. Potrivit sursei citate, in momentul de fața, victimei i se aplica manevre de resuscitare. ACTUALIZARE Trafic reluat pe DN 14 in judetul…

- Un accident rutier teribil a avut loc, vineri dupa-amiaza, 8 martie 2024. Ei bine, in urma unei explozii la o roata, un TIR a lovit o mașina, care a cazut de pe viaduct in apropierea terasamentului caii ferate, pe Centura Avrigului, din județul Sibiu. Incidentul a provocat decesul a trei persoane.