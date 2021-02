Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident a avut loc in județul Iași. Un tren de calator a lovit o mașina in care se aflau doua persoane. Potrivit datelor furnizate de Poliția Romana, sunt doi morți in urma impactului.

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut in noaptea de luni spre marti, in municipiul Constanta, in care au fost implicate o autospeciala a Inspectoratului de Politie Judetean aflata in misiune si un autoturism. Potrivit IPJ Constanta, victimele, una dintre ele un politist,…

- Trei persoane au murit și una este ranita grav dupa ce un autoturism s-a ciocnit cu un utilaj de deszapezire, pe autostrada A1. Potrivit Poliției din Sibiu, accidentul s-a produs pe raza localitații Saliște din județul Sibiu, pe sensul de circulație Deva – Sibiu. Coliziunea s-a produs intre un autoturism…

- Un accident de circulație cu trei morți s-a produs pe A1, la km 270, pe sensul de mers spre Sibiu, intre un autoturism și autoutilitara de deszapezire. ISU Sibiu anunța ca ”din primele informații sunt implicate 5 persoane dintre care 3 persoane sunt incarcerate. La fața locului echipajele de pompieri…

- O masina a intrat in parapet, la iesirea de pe A 1 spre Bascov, in judetul Arges, in autoturism aflandu-se trei adulti si trei copii. Trei copii si o femeie au fost transportati la spital. ISU Arges a intervenit, duminica, la un accident rutier, autoturism intrat in parapet, iesirea de pe…

- O femeie a decedat, iar alte trei persoane au fost ranite, duminica dimineata, la o trecere la nivel cu calea ferata in municipiul Campulung Moldovenesc, dupa ce un autoturism a fost lovit de tren, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava,…

- O masina in care se aflau un barbat si doi copii a fost lovita, joi seara, de un tren de marfa, in localitatea Rebrisoara, judetul Bistrita-Nasaud. Soferul a murit, iar copiii sunt inconstienti. ISU Bistrita-Nasaud a anuntat, joi seara, ca intervine la un accident in care sunt implicate un…