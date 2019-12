Accident cumplit pe A1: un microbuz s-a RĂSTURNAT. Cel puțin o persoană a murit Un microbuz cu 7 persoane s-a rasturnat, in noaptea de sambata spre duminica, in șanț, pe Autostrada A1, in județul Sibiu. O persoana a murit, iar doua au fost ranite. Citește și: Cozmin Gușa: `Dragnea a fost cel mai disciplinat calau al PSD!`/ SOLUȚII la varful PSD și strategia pentru o reinventare a partidului (Interviu - partea I) ISU Sibiu a anunțat ca a intervenit cu doua echipaje SMURD și doua echipaje de pompieri militari pe A1, km 257, sensul spre Sibiu la un accident rutier. Un microbuz s-a rasturnat in șanț. „La fața locului s-au acordat ingrijiri medicale… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

