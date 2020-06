Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite grav, iar o tanara a decedat la scurt timp dupa ce a fost transportata la spital. Teribilul accident s-a petrecut petrecut marti, 23 iunie, in jurul pranzului la iesirea din Slobozia spre Urziceni, pe DN2 A si a fost provocat de un sofer care nu a acordat prioritate unei…

- Un accident cumplit ce a avut loc pe un pod, in Statele Unite ale Americii, a fost filmat de o camera de bord, iar imaginile video fac inconjurul internetului. O femeie insarcinata și alți trei tineri au murit.

- UPDATE In urma cercetarilor s-a stabilit ca șoferul nu avea permis de conducere. Accident mortal, in aceasta dimineața, pe un drum județean. Doi tineri, un buzoian și un ialomițean, și-au pierdut viața dupa ce mașina cu care se deplasau s-a rasturnat in afara șoselei Potrivit Poliției, in timp ce conducea…

- Un barbat din Vicovu de Sus, care a calcat in picioare legislatia rutiera si si-a dus inconstienta la extrem, din pacate cu consecinte tragice pentru un alt barbat, a fost condamnat, miercuri, definitiv de Curtea de Apel Suceava. Magistrații acestei instanțe au redus pedeapsa de la 3 ani și 4 luni ...

- Un accident rutier grav a avut loc in noapte de duminica spre luni, in comuna Clinceni din județul Olt. Un tanar care conducea ilegal fara permis a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un cap de pod, impactul fiindu-i fatal.

- Un barbat de 46 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiști dupa ce, aflat la volanul unui autoturism, baut și fara a deține permis de conducere, a provocat un accident rutier. Potrivit IPJ Alba, la data de 22 aprilie 2020, in jurul orei 12.30, polițiștii rutieri din Alba Iulia au intervenit…

- Trei persoane au fost ranite, duminica seara, in urma unui accident produs in comuna Logresti, judetul Gorj. Un barbat fara permis auto a provocat evenimentul, intrand cu masina pe care o conducea intr-un stalp. “Un barbat de 41 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 67 B,…

- Trei persoane au fost ranite, duminica seara, in urma unui accident produs in comuna Logresti, judetul Gorj. Un barbat fara permis auto a provocat evenimentul, intrand cu masina pe care o conducea intr-un stalp, transmite corespondentul MEDIAFAX.Citește și: VIDEO - Scandal URIAȘ in Rahova:…