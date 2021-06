Stiri pe aceeasi tema

- Coliziune frontala intre un autoturism și un TIR, vineri dimineața, in județul Brașov. Patru persoane au murit, noteaza mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 13 Brașov-Sighișoara, la kilometrul 22, la ieșire din localitatea Rotbav, județul…

- O fata in varsta de 19 ani, din Bucuresti, a murit intr-o masina strivita, intr-un cumplit accident produs in Tulcea, pe drumul dintre Jurilovca si Doua Cantoane. Accidentul s-a produs, noaptea trecuta, in jurul orei 02.00, pe DJ 222 intre Jurilovca si intersectia de la Doua Cantoane, dupa ce un tanar…

- O fata de 19 ani a murit intr-un cumplit accident in județul Tulcea Foto: Arhiva/ ISU. RADOR: O tânara de 19 ani din Bucuresti a murit, iar alte patru persoane au fost grav ranite într-un accident rutier produs noaptea trecuta în judetul Tulcea, în dreptul localitatii Lunca.…

- Tragedie de nedescris in Tulcea, pe drumul dintre Jurilovca si Doua Cantoane. O fata in varsta de 19 ani din București a murit pe loc, dupa ce mașina in care se afla a fost strivita. Potrivit primelor informații transmise de catre oamenii legii, șoferul avea alte preocupari in momentul accidentului…

- Nu departe de București, in comuna Lunca, o femeie se chinuie sa-și creasca copiii. Fara apa, carand cu galețile de la zeci de metri departare, vine și aduce apa pentru a o pune intr-o mașina foarte veche de spalat, doar ca s-o incalzeasca. Hai cu mine in realitatea Costadinei. CONT: RO 49 RNCB 0247…

- Pompierii Detasamentului Orastie au intervenit in cazul barbatului strivit de motocultor.„Un barbat de 54 de ani a suferit o amputatie partiala a unui picior dupa ce motocultorul pe care il manevra l-a prins in angrenajul de sapat”, informeaza ISU Hunedoara.Pompierii specializati in descarcerare si…

- „Conform Hotararii CJSU Ilfov, incepand cu data de 16 martie, se suspenda activitatea didactica ce presupune prezenta fizica la nivelul unitatilor de invatamant din localitatea Branesti, ca urmare a depasirii ratei de incidenta de 6/1.000 locuitori”, precizeaza Prefectura Ilfov.Conform sursei citate,…

- O femeie a fost ranita, miercuri dupa-amiaza, in urma unei coliziuni frontale intre doua autoturisme, produsa la ieșire din municipiului Buzau, pe Șoseaua Nordului. Din cauza evenimentului rutier, traficul auto a fost restricționat in apropiere de Pasarela Nehoiu. Din primele date de la fața locului,…