- Sambata dupa-amiaza, pe Drumul Național DN 1H, a avut loc un accident rutier extrem de grav, soldat cu un deces și patru persoane ranite.grav, informeaza ISU Salaj. Cele patru persoane...

- Un tragic accident de circulație a avut loc, vineri, pe DJ 687D in localitatea Hașdau, județul Hunedoara, in urma caruia un bebeluș de un an a murit in brațele bunicii sale. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara un autoturism condus de un tanar de 27 de ani a intrat frontal intr-un…

- Incepem ziua de miercuri, 16 septembrie, cu vești deloc bune, dupa ce in Cluj, in urma unui cumplit accident, o femeie de 40 de ani a murit pe loc. Din cauza unei depașiri periculoase, alte trei persoane au ajuns de urgența la spital.

- Imagini cutremuratoare. Patru persoane au murit intr-un cumplit accident rutier . Un microbuz a fost strivit intre doua TIR-uri.foto Patru romani au murit, astazi, intr-un cumplit accident rutier produs pe autostrada A44 din Germania, in apropierea orașului Bad Wunnenberg. Romanii se aflau intr-un microbuz…

- Accident teribil la intrarea in orașul Iași. Un șofer unui autotren a ramas fara frane și a pierdut controlul vehiculului, ajungand intr-o curte in care se jucau o fetița și bunica ei. Fata de trei ani a murit, in urma impactului, la fel și șoferul vehiculului, in timp ce bunica a fost ranita. Conform…

- „Un barbat in varsta de 42 de ani a suferit un traumatism cranian grav și traumatism toracic, și a intrat in stop cardio respirator. The post Accident cumplit. Doua tinere au fost ranite, un barbat a murit appeared first on Renasterea banateana .

- Imagini accident cumplit. Trei persoane au murit, iar alte trei au supraviețuit impactului violent și au ajuns de urgența la spital.foto Marius Cernescu, un consilier local din Suceava, și fiica sa in varsta de 10 ani, au murit, astazi, intr-un cumplit accident rutier produs intre localitațile Fetești…

- Accidentul s-a petrecut pe DN DN23, potrivit IPJ Braila. Un barbat de 63 de ani, din judetul Vrancea, in timp ce conducea o masina pe DN 23, dinspre localitatea Corbu Nou catre Gulianca, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu o autoutilitara, condusa regulamentar de un barbat de 41 de…