- Un accident grav s-a produs in aceasta dimineața la ieșire din Huedin, pe drumul Cluj-Oradea. Doi barbați incarcerați au fost salvați de echipajele de prim ajutor. Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier cu doua persoane incarcerate, petrecut…

- Duminica seara, 2 octombrie, s-a intamplat un grav accident rutier, soldat cu decesul a doua persoane pe traseul național M1 Chișinau-Leușeni. Potrivit oamenilor legii, un microbuz de pasageri, care efectua cursa Italia-Moldova, s-a ciocnit frontal cu un camion. Doi dintre pasagerii din microbuz au…

- Un accident rutier extrem de grav a avut loc in dimineața zilei de astazi, 25 septembrie 2022, in jurul orei o6.00, pe Calea Moților din Cluj-Napoca. Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața la un grav accident rutier petrecut pe Calea Moților din Cluj-Napoca.…

- FOTO VIDEO| ACCIDENT cumplit la Cluj Napoca: Un tanar de 25 de ani a murit, dupa ce s-a izbit violent cu mașina de un stalp FOTO VIDEO| ACCIDENT cumplit la Cluj Napoca: Un tanar de 25 de ani a murit, dupa ce s-a izbit violent cu mașina de un stalp Un accident rutier extrem de grav a avut loc in dimineața…

- In aceasta dimineata, 26 august 2022, a avut loc un accident rutier grav la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, incidentul s-a produs intre comunele Costuleni si Comarna din judetul Iasi. UPDATE: Reprezentanții IPJ Iași au transmis detalii despre accidentul rutier. „La data de 26…

- Un motociclist, in varsta de 16 ani, care a decis sa mearga doar pe o roata, s-a izbit violent intr-un camion care venea din sens opus. Accidentul, surprins de camerele de supraveghere, s-a produs in orasul Ijevsk, Rusia, transmite Publika . Astfel, in timpul coleziunii, motocicleta a zburat in parbrizul…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 05:30, polițiștii din Mureș au fost sesizați cu privire la faptul ca, in parcarea unui restaurant din Sighișoara, a avut loc un conflict spontan, cu implicarea mai multor persoane. Din cercetarile efectuate pana la acest moment, s-a constatat ca, in parcarea respectiva,…