Accident CUMPLIT la Ghidighici. O femeie și copilul său de 7 luni au decedat In seara zilei de 9 iunie, in jurul orei 22:35, in comunca Ghidighici, s-a produs un grav accident. Teribilul accident s-a soldat cu decesul unei femei și a copilului sau. Unul dintre șoferi era in stare de ebrietatea, informeaza Poliția. Potrivit informațiilor preliminare oferite de oamenii legii, un BMW, condus de un barbat in varsta de 34 de ani care a pierdut controlul asupra volanului s-a tamponat violent intr-o Skoda, condusa de un tanar de 25 de ani, transmite Agora.md . Astfel, in urma impactului, la locul accidentului rutier au decedat mama de 32 de ani și fetița sa de 7 luni care se… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

