Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 21 de ani a murit, iar alte doua persoane, o femeie si un barbat, au fost raniti, in urma unui accident rutier produs intre un TIR si o camioneta, in judetul Timis, la Cosava, pe drumul national care preia tot traficul de pe autostrada, spre Deva, in lipsa unui tronson al soselei de mare…

- Un grav accident de circulație s-a produs, sambata dimineața, pe DN 68A, care leaga Lugojul de Deva, in zona localitații Coșava. „Un tanar in varsta de 21 de ani a condus o autoutilitara dinspre Faget spre Deva, iar la un moment dat, la ieșire din localitatea Coșava ar fi intrat in coliziune…

- Un tanar in varsta de 21 de ani a condus o autoutilitara dinspre Faget spre Deva, iar la un moment dat, la ieșire din localitatea Coșava ar fi intrat in coliziune cu un autotren, condus de un barbat in varsta de 33 de ani. In urma impactului, din nefericire a rezultat decesul tanarului in varsta ...…

- Accident in vestul țarii, produs de un tanar in varsta de 19 ani. Doua persoane și-au pierdut viața. In aceasta dupa-amiaza, la ora 15.05, in cartierul Valea Cenchii din municipiul Caransebeș s-a produs un accident rutier soldat cu decesul a doua persoane.

- In aceasta dimineața, un teribil accident a avut loc in județul Ilfov. In urma impactului violent dintre un TIR și un autoturism, un tanar de 25 de ani și-a pierdut viața. Ei bine, tragedia a avut loc pe DN2, la km 22+800, in apropierea localitații Șindrilița, intre un autotren și un autoturism.

- Un barbat, in varsta de 91 de ani, a condus un autoturism pe DJ 595 A, dinspre Ghilad inspre Deta, iar la un moment dat, ar fi intrat in coliziune cu o autoutilitara ce se afla staționata pe partea dreapta a parții carosabile. In urma impactului, a rezultat decesul barbatului, in varsta de 91 de ani…

- Un barbat, in varsta de 91 de ani, a condus un autoturism pe DJ 595 A, dinspre Ghilad inspre Deta, iar la un moment dat, ar fi intrat in coliziune cu o autoutilitara ce se afla staționata pe partea dreapta a parții carosabile. In urma impactului, a rezultat decesul barbatului, in varsta de 91 de ani…

- O femeie de 27 de ani si un barbat de 28 au murit duminica, intr-un accident teribil, iar soferul masinii in ce se aflau, un tanar de 20 de ani a fost ranit, dupa ce autoturismul pe care il conducea s-a lovit de un copac, in zona localitatii Bacova, din judesul Timis, relateaza News.ro.Accidentul a…