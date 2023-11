Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane, intre care un copil de 12 ani, au fost grav ranite duminica, dupa ce mașina in care se aflau au fost zdrobita de un tren la o trecere la nivel cu calea ferata din statiunea Busteni, pe Valea Prahovei. Circulatia feroviara a fost blocata intre Sinaia si Busteni.

- Un alt accident cumplit a avut loc, in urma cu puțin, de aceasta data pe o trecere de pietoni din Vrancea. O masina a spulberat trei persoane, dintre care doua au murit in urma impactului cu autoturismul, iar alta se afla in stare grava la sipital.

- Un accident rutier s-a produs joi seara in jurul orei 20,30 pe șoseaua Gherla – Cluj, in zona localitații Rascruci din comuna Bonțida. Din primele informații, o femeie, posibil pieton, ar fi fost lovita de o mașina care circula spre Gherla. La fața locului a intervenit un echipaj de ambulanța ca acorda…

- In aceasta seara un grav accident feroviar a avut loc pe tronsonul marfarului magistrala Buzau-Galați. Trei persoane și-au pierdut viața dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita de tren.

- Accident cumplit in Arad! O persoana și-a pierdut viața și alte șapte au fost ranite, dupa ce mașina in care se aflau a intrat in coliziune cu o camioneta, in care se aflau alți oameni. Medicii nu au mai putut sa ai salveze viața victimei, in ciuda eforturilor depuse.