- Un barbat de 45 de ani din București a murit, iar doua femei de 19 și 45 de ani au fost ranite dupa un accident pe o șosea din Vrancea, produs in noaptea de duminica spre luni. Accidentul a avut loc pe DN 11 A, in afara localitații Adjud. Primele cercetari arata ca o tanara de 19 ani, din…

- Tragedie la Slobozia. O persoana a murit pe loc, iar alte trei au fost ranite intr-un accident produs sambata dimineata, in zona combinatului chimic, unde doua autoturisme s-au ciocnit frontal.

- Accident cumplit in aceasta dimineața pe DN 73, in comuna argeșeana Mihaești, intre un autoturism și un TIR. Șapte ocupanți din mașina au fost raniți, din care 5 copii. Din nefericire, o fetița de 12 ani a decedat. Alți doi copii sunt in stare grava. Vom reveni!

- Autoturismul condus de un barbat de 83 ani, din Piatra Neamt, a intrat in coliziune cu un altul condus de un barbat de 54 ani, din Roman. Un barbat de 83 de ani a murit seara trceuta dupa ce a fost implicat intr un grav accident rutier produs pe DJ 208G, intre Hanul Ancutei si Tupilati, in judetul Neamt.…

- Trei tineri cu varste cuprinse intre 14 ani și 19 ani au murit in urma unui accident produs in Vrancea. Mașina in care se aflau a lovit un copac și apoi s-a rasturnat. Potrivit reprezentanților IPJ Vrancea, ...

- Un alt accident cumplit a avut loc in județul Argeș. In urma unui impact extrem de violent, un barbat trecut de 70 de ani a murit, iar alte patru persoane, printre care și doi copii, au fost grav ranite, fiind transportate la spital.

- Doua femei au fost ranite, dupa ce o șoferița ar fi pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina in parapet. Accidentul s-a produs in aceasta dupa amiaza, in jurul orei 16:15, pe strada Ismail.