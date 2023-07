Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav pe DN 7. Patru persoane au murit pe loc, printre care se afla și un copil. Un microbuz, un camion și o mașina s-au ciocnit. foto Un accident grav s-a produs joi seara pe DN 7, la Bujoreni, in judetul Valcea. Patru persoane, dintre care un minor, si-au pierdut viata dupa ce masina in care…

- Accident de circulație in aceasta dimineața, puțin dupa ora 9:00, pe o strada din Arad, unde un buldoexcavator a intrat in coliziune cu un autoturism. „Din cercetari a reieșit ca, un barbat se 52 de ani, din Bocsig, in timp ce conducea un buldoexcavator pe strada Corneliu Coposu din municipiu, a intrat…

- O persoana a decedat si alte patru, intre care doi minori, au fost ranite, joi seara, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un tren, la o trecere la nivel cu calea ferata din localitatea Orlesti, au transmis reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea.

- Cel puțin 15 persoane au murit in urma unui accident pe autostrada. Victimele sunt dintr-un autobuz ce transporta batrani din Canada. Accidentul de pe autostrada din Canada s-a soldat cu cel putin 15 persoane decedate si alte zece ranite. Impactul s-a produs in cursul zilei de joi, in centrul Canadei.…

- O fetita in varsta de 10 luni a murit, sambata, in urma unui accident rutier produs pe un drum judetean, in comuna argeseana Malureni. Alte trei persoane au fost ranite. Masina condusa de bunica fetiței a iesit de pe drum, a cazut intr-un sant si a lovit un cap de pod. „Din verificarile preliminare…

- Un accident cumplit a avut loc, sambata dimineața, intr-o localitate din județul Iași. Doi tineri și-au pierdut viața și altul este in stare grava dupa ce mașina in care se aflau s-a lovit violent de un stalp.