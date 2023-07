Accident cumplit în Vâlcea: patru oameni, între care și un minor, au murit – VIDEO Un accident cu urmari deosebit de grave a avut loc joi seara in județul Valcea. Patru oameni și-au pierdut viața, intre victimele decedate fiind și un minor. Accidentul cumplit s-a produs pe DN 7, la Bujoreni, in județul Valcea. Din primele informații, au fost implicate o masina, un microbuz cu pasageri si un camion, potrivit […] The post Accident cumplit in Valcea: patru oameni, intre care și un minor, au murit - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Patru persoane, printre care și un minor, au murit joi seara, intr-un accident rutier cumplit in Valcea. Din primele informații se pare ca mașina in care se aflau a intrat in coliziune cu un microbuz și un camion. Impactul a fost atat de puternic incat medicii nu au mai reușit sa le salveze viața.

- Gravul incident rutier s-a produs, joi seara, pe DN 7, in zona Capul Piscului din localitatea Bujoreni, județul Valcea, dupa o coliziune in care a fost implicate un microbuz cu pasageri, o mașina și un camion, cauzata, potrivit martorilor, de o depașire neregulamentara, informeaza Gazeta Valceana.„Din…

- Patru persoane, intre care un minor, au murit, joi seara, dupa un accident produs pe DN 7, la Bujoreni. Au fost implicate o masina, un microbuz cu pasageri si un camion. „Din primele date, se pare ca ar fi avut loc o coliziune intre trei autovehicule, si anume un autoturism, un autotren si un microbuz…

