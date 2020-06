Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz in care se aflau cetațeni romani și unguri a fost implicat intr-un cumplit accident, soldat cu cinci morți, pe o șosea din Ungaria, in zona localitații Balatonakarattya din județul Veszprem.

- Cinci oameni și-au pierdut viața, iar alți patru au fost raniți, inclusiv un adolescent de 17 ani. Una dintre victimele decedate e un roman care muncea in Ungaria, iar cei patru raniți sunt de asemenea romani. Un camion și un microbuz s-au ciocnit frontal joi dimineața, la localitații Balatonkenese,…

- Un accident cumplit s-a petrecut joi pe o șosea din Ungaria. Cinci oameni și-au pierdut viața, iar alți patru au fost raniți, inclusiv un adolescent de 17 ani. Una dintre victimele decedate e un roman care muncea in Ungaria, iar cei patru raniți sunt de asemenea romani. Un camion și un microbuz s-au…

- Un microbuz in care se aflau noua muncitori romani a fost implicat intr-un accident cumplit in Olanda, iar in urma impactului devastator doi romani au murit, iar alți șapte au ajuns in stare grava la spital.

- Un taximetrist de 55 de ani din Craiova si o femeie de 39 de ani au decedat, duminica, intr-un accident rutier grav care a avut loc la intersectia strazilor Campia Islaz si Raului, iar copilul femeii in varsta de 7 ani si bunicul acesteia au fost transportati la spital in stare...

- Tragedie in Egipt. 18 oameni au murit intr-un accident rutier, in timpul restricțiilor de circulație impuse de autoritați din cauza pandemiei de coronavirus.Un camion a intrat cu viteza in mai multe masini oprite la sud de capitala Cairo. Masinile erau oprite la un punct de control pe o sosea de centura…

- Patru persoane au murit, sambata, dupa un impact intre un autoturism și o caruța, pe drumul care leaga municipiul Barlad de localitatea Banca. Șoferul autoturismului este transportat la spital, informeaza co...

- O tragedie rutiera in care doi tineri si-au pierdut viata este anchetata de politistii ialomiteni. Un motociclist si un pieton au murit pe loc marti seara intr-un accident cupmplit petrecut pe DN2, in localitatea Paltinis.