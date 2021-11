Accident CUMPLIT în Timişoara, produs de un cunoscut om de afaceri. Patru maşini, făcute ZOB! Un accident rutier grav s-a produs luni, in prima parte a zilei, la Timișoara. Din primele informații trei persoane au fost grav ranite, dupa ce un șofer a ajuns cu mașina pe contrasens, intr-o intersecție din zona Calea Șagului. Mașina condusa de șoferul vinovat s-a oprit mai apoi in parcare, unde a mai avariat alte […] The post Accident CUMPLIT in Timisoara, produs de un cunoscut om de afaceri. Patru masini, facute ZOB! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

