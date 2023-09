Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 38 de ani a murit, iar altul, de 55 de ani, a fost ranit, dupa ce mașina lor a intrat intr-un TIR parcat pe o strada din localitatea Dragușeni, județul Suceava.Dupa eforturi considerabile, cele doua victime blocate in mașina au fost scoase. Cu toate incercarile depuse pentru a salva…

- Un barbat a murit, iar alte cinci persoane, printre care doi copii, de 2 și 10 ani, au fost transportate la spital, dupa ce o mașina a intrat, duminica seara, intr-un gard in județul Suceava.

- O femeie a murit, iar un barbat a fost ranit intr-un accident intre un tren de marfa și un autoturism, la o trecere la nivel cu calea ferata, in localitatea Vicșani, comuna Mușenița, județul Suceava. Mașina a fost prinsa sub locomotiva.

- Inca o tragedie s-a produs in Suceava! Doua persoane au fost declarate decedate, dupa ce au fost implicate intr-un accident rutier cumplit. Totul s-a intamplat dupa ce o mașina a intrat in coliziune cu un TIR, iar acesta a ajuns in afara drumului. Autoritațile au blocat circulația.

- Un grup de motocicliști din Ungaria a fost spulberat pe DN 68 de o mașina intrata pe contrasens. Doi barbați au murit, altul e ranit grav Șoferul unei mașini a provocat moartea a doi motocicliști maghiari, duminica, 16 iulie, dupa ce s-a angajat intr-o depasire si a intrat intr-un grup de sase motociclisti…

- Un accident rutier cu urmari dintre cele mai grave s-a produs in dimineața zilei de luni, 3 iulie, in orașul Costești, in Parvu Roșu. Un autoturism a intrat intr-un copac, potrivit celor de la ISU Argeș. Citește și: Astazi se afișeaza rezultatele la bac Au intervenit pompierii cu o autospecila de stingere,…

- Polițiștii rutieri din Beclean au intervenit duminica la un accident rutier, produs in localitatea Uriu din județul Bistrița-Nasasud. Din primele verificari efectuate, un barbat, de 38 de ani, din Gherla, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Național 17, pe direcția de mers spre Dej, a pierdut…