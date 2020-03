Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit și alte cinci au fost ranite, sambata, intr-un accident de circulație petrecut pe DN 2 in județul Suceava dupa ce un autoturism și un trailer s-au ciocnit frontal pe raza localitații Dra...

- Patru persoane au fost ranite, dintre care doua grav, in urma impactului dintre un camion si un autoturism.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2 E85 Roman ndash; Falticeni, la kilometrul 386, pe raza localitatii Draguseni, judetul Suceava, a avut loc o…

- Un microbuz cu moldoveni a fost facut zob, joi, chiar inainte de ora 12 noaptea pe tronsonul de 72 km al autostrazii M1 spre Gyor. In microbuz se aflau noua barbați in momentul ciocnirii cu un camion polonez, scrie 24.hu .

- Potrivit poliție locale, șoferul unui automobil de marca Mercedes, un tânar în vârsta de 25 de ani, a pierdut controlul volanului, iar automobilul a derapat de pe pe traseu și s-a rasturnat într-un șanț. În urma impactului, sora șoferului, o tânara în…

- Un accident rutier grav s-a produs in dimineata zilei de vineri, 20 decembrie, pe DN 17 A, intre localitatile sucevene Dornesti si Ratos. Doua masini s-au lovit frontal. In urma impactului, unul dintre soferi a ajuns in stare critica la Spitalul Judetean „Sf. Ioan cel Nou”.

- Un tanar de 35 de ani, din Vicovu de Jos, și-a pierdut viața in urma unui grav accident rutier. Potrivit martorilor, acul kilometrajului mașinii s-a oprit la peste 200 km/h. The post Accident cumplit: a murit, dupa un impact violent cu un copac, la peste 200 km/h appeared first on Renasterea banateana…

- Accident fatal in orașul Balți. O femeie a murit, iar un barbat a ajuns in stare grava la spital dupa ce au fost loviți pe drum de o mașina.Potrivit martorilor, impactul a fost unul puternic. In mașina se aflau doua persoane și nu se știe care era la volan.