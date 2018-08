Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite astazi, 26 iulie 2018, dupa o coliziune intre trei autoturisme, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia, a anunțat Poliția Alba. Potrivit sursei citate, traficul este ingreunat. ”Trafic ingreunat pe șoseaua ocolitoare a municipiului Alba Iulia, in zona intersecției…

- Un accident rutier in lant a avut loc in aceasta seara pe Autostrada Soarelui. Din primele informatii accidentul a avut loc pe sensul catre Cernavoda, la km 180. Traficul nu este blocat in zona. Sapte masini au fost implicate in accident, iar doua persoane au fost ranite. In zona sde circula pe banda…

- Un accident rutier soldat cu sapte raniti, printre care si un copil in varsta de un an, s a produs duminica seara la Caineni in judetul Valcea, pe DN 7 Valea Oltului, informeaza Agerpres.ro. Potrivit IPJ Valcea, cele sapte persoane ranite au fost transportate la spital. Un autoturism in care se aflau…

- Șapte oameni, printre care și un copil de 1 an, au fost raniți intr-un accident rutier grav, care a avut loc pe DN 7, in comuna Caineni, la km 227+500. Polițiștii spun ca este vorba despre 7 victime care vor ...

- Sapte persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs marti, pe drumul european E 85, la iesirea din Falticeni spre Suceava, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata.Accidentul s-a produs in urma unui carambol in care au fost implicate doua microbuze, un autocamion…

- Șapte persoane au fost ranite, marți dimineața, in urma unui carambol, pe DN 2, la ieșirea din Falticeni spre Suceava. Patru mașini au fost implicate, transmite MEDIAFAX.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, șapte persoane implicate in accidentul in lanț vor fi duse…

- Cele patru persoane erau din Republica Moldova. Surse oficiale au informat ca este vorba despre doi baieti - unul in varsta de 8 ani si cel de-al doilea, de numai 2 ani si purtau centurile de siguranta. Parintii celor doi copii au, ambii, varsta de 29 de ani. Citeste si Accident grav in Buzau,…

- Trei persoane au fost ranite sambata seara intr-un accident rutier produs in judetul Dolj, in evenimentul rutier fiind implicate trei autoturisme si un TIR. Accidentul a avut loc din cauza vizibilitatii reduse cauzate de un incendiu de miriste. Una dintre masini a luat foc.