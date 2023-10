Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite, duminica dupa-amiaza, in urma unei coliziuni intre trei autoturisme, pe raza localitatii Milisauti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, potrivit Agerpres.Potrivit acestora, la fata locului s-au deplasat pompierii militari,…

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza pe raza localitatii sucevene Milisauti, cinci persoane fiind ranite in urma coliziunii dintre trei autoturisme. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, accidentul s-a produs pe DN 2H, iar la fata locului s-au…

- FOTO Langa noi: Tragedie la Suceava! Un barbat a murit și o femeie a ajuns la spital in stare grava in urma unui accident O persoana a murit si o alta a fost grav ranita in urma unui accident care a avut loc, vineri dimineata, la iesirea din municipiul Suceava spre localitatea Adancata, au anuntat reprezentantii…

- Doua persoane au fost ranite, in urma unui accident rutier produs, miercuri, pe raza localitatii Fratautii Vechi din judetul Suceava, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, in accident au fost implicate doua autoturisme, care au intrat…

- Acoperisul unui imobil cu 13 apartamente din orasul Gura Humorului a luat foc marti dupa-amiaza, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, dupa izbucnirea incendiului, 10 persoane s-au autoevacuat din cladire, fara a fi inregistrate victime.…

- Langa noi: Un barbat a murit in urma unui accident la Suceava. Au fost implicate doua autoturisme Un barbat in varsta de 57 de ani a murit in urma unui accident rutier produs, in noaptea de duminica spre luni, pe drumul judetean 177 C, intre localitatile Gura Humorului si Capu Campului, au anuntat reprezentantii…

- Un barbat in varsta de 57 de ani a murit in urma unui accident rutier produs, in noaptea de duminica spre luni, pe drumul judetean 177 C, intre localitatile Gura Humorului si Capu Campului, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, in accident…

- Cinci persoane, printre care si doi copii, au fost ranite in urma unui accident de circulatie produs, sambata, pe DN 2F, in localitatea Vladia din județul Vaslui. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, in accident au fost implicate doua autoturisme.