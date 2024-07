Un accident rutier cu urmari cumplite s-a produs luni dimineața in județul Suceava. Salvatorii au intrat in alerta și au intervenit la fața locului. Din pacate, primele informații indica faptul ca cinci persoane și-au pierdut viața. Din primele date, accidentul grav a avut loc in localitatea suceveana Cumparatura, luni dimineața. Accidentul s-a produs intre o […] The post Accident cumplit in Suceava. Cinci morți in urma unei coliziuni violente first appeared on Ziarul National .