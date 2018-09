Stiri pe aceeasi tema

- Peste 130 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dintre care patru fiind ranite grav, in urma prabușirii unei secțiuni a unei platforme din lemn in timpul unui festival de sporturi urbane și muzica la Vigo, in nord-vestul Spaniei, informeaza site-ul postului BBC News, potrivit Mediafax.…

- Autoritatile spaniole au emis o avertizare de cod portocaliu de canicula pentru regiunea spaniola Andaluzia (Cordoba, Jaen, Huelva, Sevilla), unde vor fi inregistrate peste 40 de grade Celsius, potrivit unei avertizari emise de Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- Curtea Constitutionala spaniola a anuntat marti ca a blocat o motiune aprobata de parlamentul Cataloniei pentru reluarea etapelor in vederea declararii independentei regiunii din nord-estul Spaniei, transmite Reuters. Suspendarea oficiala, de catre Curtea Constitutionala, a motiunii secesioniste aprobate…

- La finele "maratonului" cu Rusia, soldat cu eliminarea Spaniei de la Mondial, capitanul Sergio Ramos și-a exprimat speranța ca nu acesta va fi sfarșitul generației sale la echipa naționala. Cotidianul As susține insa ca la startul in Liga Națiunilor, pe 8 septembrie, contra Angliei, in afara lui Iniesta…

- Spania probabil va prelua, dupa Brexit, cu sustinerea Frantei, comandamentul Misiunii maritime a Uniunii Europene pentru combaterea pirateriei in zona Cornului Africii, inlocuind Marea Britanie, anunta diplomati europeni citati de cotidianul Le Figaro.Potrivit Mediafax, Spania, care asuma…

- Cel mai bun restaurant din lume se numeste Osteria Francescana si se afla la Modena, in Italia. Topul celor mai bune 50 de restaurante din lume a fost anuntat marți seara la Bilbao, in Tara Bascilor. Iar locul nu a fost ales întâmplător: Spania are cele mai multe restaurante în…

- ''In timp ce nava Aquarius navigheaza catre Spania (sosirea ei fiind prevazuta sa aiba loc duminica), alte doua nave ale unui ONG, navigand sub pavilion olandez (Lifeline si Seefuchs), au sosit in largul coastelor libiene, in asteptarea incarcaturii lor cu fiinte umane abandonate de catre calauze'',…

- Noul cabinet de ministri al Spaniei este afectat de prima controvesa. Ministrul Culturii și Sportului a fost nevoit sa demisioneze dupa ce presa a descoperit ca a fost amendat de fisc pentru neplata unor taxe.