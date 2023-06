Accident CUMPLIT în Sibiu: trei morţi, iar alţi doi oameni sunt în stare gravă la spital! Un accident rutier grav a avut loc, sambata dimineața, in județul Sibiu, pe drumul spre Paltiniș. Trei persoane au murit, iar alte doua au fost ranite, dupa ce mașinile in care se aflau s-au izbit violent, iar unul dintre autoturisme s-a rasturnat. Accidentul a avut loc pe DJ 106A, iar din primele cercetari efectuate a […] The post Accident CUMPLIT in Sibiu: trei morti, iar alti doi oameni sunt in stare grava la spital! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

