- Tragedie in apropiere de Moscova. Sase moldoveni si doua persoane de alta nationalitate au murit intr-un cumplit accident rutier. Accidentul s-a produs dupa ce un microbuz s-a ciocnit cu un autoturism, iar mai apoi a fost izbit de un camion. Cei sase cetateni din Republica Moldova se aflau in microbuzul…

- Inspectoratul General pentru SituaE›ii de UrgenE›Aƒ al MAI monitorizeazAƒ situaE›ia E™i menE›ine o comunicare permanentAƒ cu colegii din FederaE›ia RusAƒ, dar E™i cu serviciul consular pentru stabilirea identitAƒE›ii cetAƒE›enilor moldoveni implicaE›i A®n tragicul accident.

- Tragedie la Baza 86 Borcea, unde un Mig s-a prabușit, iar pilotul acestuia și-a pierdut viața. Marian Rotaru este pilotul care a decedat in urma prabușirii avionului. El era casatorit cu Elena, iar cei doi au un copil. Un avion de tip MIG s-a prabusit in timpul demonstratiilor de Ziua Portilor Deschise.…

- Noua persoane – sapte barbati si doua femei – care circulau intr-un microbuz inmatriculat in Mures si-au pierdut viata intr-un accident rutier petrecut marti dupa-amiaza, in jurul orei 16.30, in Ungaria, in zona Cegledbercel. Toți sunt romani din comuna Mica, județul Mureș. Accidentul din Ungaria, cu…

- Un pieton a fost ucis in urma unui accident petrecut pe șoseaua Mihai Bravu din Capitala. Traficul a fost blocat marți dimineața (22 mai). Barbatul de 36 de ani a fost lovit in plin de o mașina, dupa ce ar fi traversat neregulamentar. Polițiștii spun ca șoferul se deplasa pe șoseaua Mihai Bravu, iar…

- Tragedie pe Dn69 Arad- Timișoara! O șoferița de 20 de ani a murit in urma unui accident rutier, luni (7 mai), la ieșirea din comuna Vinga, dupa ce a efectuat o manevra de intoarcere fara a se asigura. Mașina ei a fost lovita de un alt autoturism. La fața locului au intervenit un echipaj de […] The post…