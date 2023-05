Accident cumplit în Portul Constanța: un bărbat de 58 de ani și-a pierdut viața Un accident cu urmari grave s-a produs, in cursul nopții de luni spre marți, in incinta Portului Constanța. Salvatorii au fost chemați de urgența sa intervina in ajutorul unui barbat, dar, din pacate, nu s-a mai putut face nimic pentru a-l scapa pe acest om din ghearele morții. Din primele informații, a fost vorba despre […] The post Accident cumplit in Portul Constanța: un barbat de 58 de ani și-a pierdut viața first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident feroviar a avut loc astazi in Harghita. Totul s-a petrecut la intrarea in comuna Danești. In urma impactului, o persoana și-a pierdut viața, dar inca nu a fost identificat. Este vorba despre un barbat.

- Cunoscutul luptator Benny Adegbuyi a fost implicat, in aceasta dimineața, intr-un grav accident rutier pe autostrada A2. Sportivul de performanța se indrepta spre Tuzla, pentru a participa la un eveniment. Alaturi de el se aflau atat soția lui, cat și un copilul pe care acesta il antreneaza la sala…

- Un barbat in varsta de 33 de ani a fost grav ranit, joi dimineata, dupa ce a fost strivit intre o nacela si o grinda metalica, in timp ce lucra la ridicarea unei hale. Salvatorii care au ajuns la el au constatat ca se afla in stop cardio-respirator si au reusit sa il resusciteze, insa starea sa este…

- Miercuri, 1 martie, la ora 07.30, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin 112 cu privire la faptul ca o persoana a cazut de la inalțime. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca in incinta unei societați comerciale din localitatea Prislop, un barbat de 44 de ani se afla…

- Cea mai recenta misiune a salvatorilor romani aflati in Turcia a fost un succes. Dupa 12 ore de interventie, au scos de sub daramaturi un barbat de 35 de ani. „In aceasta dimineata, echipa RO USAR 2 a salvat de sub daramaturi un barbat in varsta de 35 ani, dupa o misiune continua de 12 ore. Dupa…

- Salvatorii romani din Turcia au scos in viața un barbat de 35 de ani de sub daramaturi, la 6 zile de la cutremurul devastator. „In aceasta dimineața, echipa RO USAR 2 a salvat de sub daramaturi un barbat in varsta de 35 ani, dupa o misiune continua de 12 ore. Dupa ce a fost identificata […] The post…

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de sambata, 4 Februarie 2023, pe strada Atelierelor din localitatea Moinesti.Potrivit IPJ Bacau, o femeie de 44 de ani, din comuna Poduri, in timp ce conducea un autoturism pe strada Atelierelor din Moinesti a intrat in coliziune cu un autoturism condus…

- UPDATE: „O femeie de 44 de ani, din comuna Poduri, in timp ce conducea un autoturism pe strada Atelierelor din Moinești a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 74 de ani, din localitate care ar fi inițiat manevra de intoarcere de pe o banda pe cealalta. Din impact a rezultat […]…