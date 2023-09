Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav in care au fost implicate un camion și un microbuz a avut loc marți dimineața in localitatea Chibed, județul Mureș. In urma impactului au rezultat mai multe victime, dintre care una a murit. ”Pe DN 13A, in localitatea Chibed, judetul Mures, s-a produs o coliziune frontala intre un microbuz…

- Un sofer a decedat si alte sase persoane au fost ranite in urma unui accident care a avut loc in localitatea Chibed, judetul Mures.Centrul Infotrafic precizeaza marti ca pe DN 13A s-a produs o coliziune frontala intre un microbuz de transport persoane si un autocamion.In urma impactului, soferul microbuzului…

- Un grav accident s-a produs in Mureș, dupa ce un microbuz și o mașina s-au ciocnit. La fața locului au ajuns pompierii care au intervenit cu o autospeciala de stingere și o autospeciala de descarcerare.

- Scene șocante in aceasta dimineața pe DN 6, in zona localitații Zanoaga, județul Dolj. O persoana a murit și alte patru au fost grav ranite dupa ce o mașina, un camion și o autoutilitara au intrat in coliziune.

- FOTO| Automobil incolacit in jurul unui copac intr-un tragic accident rutier: 1 persoana decedata și 3 ranite FOTO| Automobil incolacit in jurul unui copac intr-un tragic accident rutier: 1 persoana decedata și 3 ranite Un tragic accident rutier a avut loc vineri dupa-amiaza in localitatea Ilieni din…

- Un microbuz inmatriculat in Romania a fost implicat intr-un accident produs pe autostrada M5 din Ungaria, in apropierea localitatii Kiskunfelegyhaza. Din nefericire, persoana a murit, iar mai multe au fost ranite, potrivit informatiilor preliminare transmis de Politia ungara. Potrivit site-ului Politiei…

- Accident mortal in Maramureș. O persoana a murit și alte patru au fost ranite grav Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Azi, 17 iulie, la ora 17.05, polițiștii Secției 2 Bogdan Voda…

- Patru persoane, printre care și un minor, au murit joi seara, intr-un accident rutier cumplit in Valcea. Din primele informații se pare ca mașina in care se aflau a intrat in coliziune cu un microbuz și un camion. Impactul a fost atat de puternic incat medicii nu au mai reușit sa le salveze viața.