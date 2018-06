Stiri pe aceeasi tema

Doi tineri au murit, iar alte patru persoane, cu varste intre 14 și 24 de ani, au murit, in noaptea de marți spre miercuri, dupa ce mașina in care se aflau a lovit parapetul și un pod, din cauza vitezei prea mari, pe un drum din județul Timiș. Accidentul rutier a avut loc pe drumul

- Doi tineri au murit, iar alte patru persoane, cu varste intre 14 și 24 de ani, au murit, in noaptea de marți spre miercuri, dupa ce mașina in care se aflau a lovit parapetul și un pod, din cauza vitezei prea mari, pe un drum din județul Timiș, transmite corespondentul Mediafax.Accidentul rutier…

- Imagini cutremuratoare: Accident cumplit: Un tanar a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite, dupa ce o masina a intrat pe contrasens si a intrat intr-un microbuz.foto Un tanar de 27 de ani a murit, iar alte patru persoane au fost ranite intr-un accident produs dupa ce soferul unei masini a pierdut…

- Un numar de cinci persoane au murit, iar un copil de opt ani a fost ranit, în noaptea de luni spre marți, dupa ce mașina în care se aflau a ieșit de pe un drum național din județul Timiș și s-a rostogolit zeci de metri. Accidentul rutier a avut loc, în noaptea de luni spre marți,…

- Accident cumplit . O persoana a murit, iar alte sase au fost ranite. Un microbuz de transport persoane s-a ciocnit cu o masina Un mort si sase raniti, dupa ce un microbuz de transport persoane s-a ciocnit cu o masina. Accidentul de circulatie s-a produs, sambata seara, in localitatea Varias din judetul…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Brasov, Gabriela Dinu, accidentul s-a produs pe un drum comunal din localitatea Ungra, din cauza unui barbat in varsta de 34 de ani, care a condus tractorul desi nu avea permis, autovehiculul fiind neinmatriculat. "In noaptea de miercuri spre joi,…

- Un cumplit accident de circulație a avut loc marți seara, intre localitațile Corpadea și Apahida din județul Cluj. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Județean de Poliție Cluj, Traian Morar, accidentul s-a soldat cu șase victime: “Sunt implicate doua autovehicule, cu șase raniți, dintre…

