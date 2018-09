Stiri pe aceeasi tema

- Un accident devastator a avut loc in dimineața zilei de astazi, la Cornetu, in județul Ilfov. Un TIR a intrat pe contrasens, dupa ce i-a explodat un cauciuc, și s-a lovit din plin de o mașina.

- Circulatia rutiera este ingreunata, joi dimineata, pe DN 6 (E70) Bucuresti - Alexandria, in zona localitatii Cornetu din judetul Ilfov, in urma unui accident rutier in care au fost implicate un tir si doua autoturisme.

- Pe DN6, la km 16+800, in localitatea Cornetu, a avut loc, joi dimineața, un accident rutier in urma caruia o persoana a decedat.Unui tir care circula din directia Alexandria catre Bucuresti i-a explodat anvelopa stanga fata, a patruns pe sens opus unde a intrat in coliziune frontala cu un…

- Un barbat de 51 de ani a murit dupa ce a cazut intr-o rapa de zece metri, langa o manastire din judetul Neamt. Fiul sau, plecat in cautarea tatalui, a cazut in aceesi rapa si a fost grav ranit.

- Nenorocirea a avut loc pe DN 65 E, intre localitațile Roșiorii de Vede și Troianu. Din cauza vitezei, un barbat in varsta de 33 de ani a pierdut controlul volanului, a derapat și s-a izbit de un copac, potrivit observator.tv. La fața locului s-au deplasat rapid doua echipaje de pompieri din…

- Un militar a murit, iar trei persoane, care se pare ca ar fi tot militari, au fost grav ranite, dupa ce masina in care se aflau a intrat, miercuri seara, intr-un pom, in apropierea unitatii militare de la Boboc, judetul Buzau. Unul dintre raniti a fost preluat de catre un elicopter SMURD si este…

- Initial, doua persoane au fost declarate decedate, o alta victima a fost in stop cardio respirator, iar o alta persoana a fost incarcerata sub o masina. The post Accident cumplit: patru persoane au murit! Foto appeared first on Renasterea banateana .

- Tragedia s-a produs pe Drumul National 1 F, la intersectia cu Drumul Judetean 108 A, in localitatea Romanasi. Un sofer de 19 ani a ignorat indicatorul "Stop" si a intrat intr-o autoutilitara codusa de un barbat de 47 de ani. In urma impactului, o mama de 19 ani si copilul sau de doar 1 an…