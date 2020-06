Stiri pe aceeasi tema

- Un cuplu, copiii lor și bunicii au fost implicați intr-un grav accident petrecut in Italia. Autoturismul in care se aflau s-a ciocnit cu o alta mașina și cu un TIR. Printre decedați se numara un copil de 10 ani și un bebeluș de nici un an. Potrivit La Repubblica, accidentul a avut loc astazi, pe Autostrada…

- Patru romani, printre care un bebeluș de zece luni și o fetița in varsta de zece ani, au murit intr-un cumplit accident produs pe autostrada A1, intre Arezzo și Monte San Savino, in Italia.

- Un accident deosebit de grav a avut loc pe autostrada A1, intre Arezzo și Monte San Savino (Toscana), in urma caruia 4 cetațeni romani și-au pierdut viața și 7 persoane au fost ranite The post Accident dramatic in Italia: 4 romani au murit. Printre ei, un bebeluș de 10 luni și o fetița de 10 ani. Foto!…

- Doi cetateni romani au murit in strainatate din cauza infecției cu virusul Covid-19, in ultimele 24 de ore, unul in Italia si unul in Franta. Totalul deceselor in diaspora a ajuns la 66,...

- 627 de romani din diaspora au fost confirmati pozitiv cu noul coronavirus, 400 dintre acestia sunt in Italia si 189 in Spania. In total, 29 de romani din strainatate au murit din cauza infectiei cu COVID-19, anunța Grupul de Comunicare Strategica.

- In ultimele 24 de ore au murit in Italia 662 de persoane (miercuri au murit 683), bilantul total al victimelor din cauza coronavirusului ajungand la 8.165, anunta Protectia Civila, citata de La Repubblica.

- Un nou bilanț sumbru anunța 743 de pacienți morți in Italia doar in ultimele 24 de ore, transmite La Repubblica. Totuși, pentru a treia zi consecutiv, numarul pacienților noi infectați cu coronavirus scade ușor: în ultimele 24 de ore au fost confirmați 3.612 pacienți, cu 4,5% mai puțin…

- Autoritațile italiene au anunțat, sambata, ca 793 de persoane au murit in ultimele 24 de ore, cel mai negru bilanț de la inceperea epidemiei.Cel puțin 793 de persoane au murit intr-o singura zi in Italia, au anunțat sambata oficialii Protezione Civile, potrivit La Repubblica.Este cel mai negru bilanț…