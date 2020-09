Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din localitatea Alexandru Ioan Cuza a fost lovita mortal de un autoturism in timp ce ducea vaca la pasune, luni dimineata, a informat coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, informeaza Agerpres.Potrivit sursei citate, femeia de 62 de ani a fost lovita frontal de un autoturism…

- Un sat intreg din județul Iași a fost zguduit de vestea ca o femeie a fost depistata cu cancer de col uterin. Speriate ca ar putea ajunge in aceeași situație, femeile s-au prins la braț și au plecat la Maternitatea „Cuza Voda” din Iași pentru a-și face testul Babeș Papanicolau. Medicii au ramas inmarmuriți…

- Tanara interpreta de muzica populara din Suceava, Dana Cușnir, a murit in cursul dimineții de ieri, 14 septembrie 2020, intr-un grav accident rutier, care a avut loc pe raza localitații Darmanești. Tragedia s-a produs in jurul orei 07:00, atunci cand tanara de 23 de ani se intorcea de la un eveniment…

- Tragedie de nedescris pentru o familie si un semnal de alarma dur pentru alti parinti: doi frati, de un an si jumatate si de trei ani, au murit dupa ce au mancat struguri din propria curte. Medicii banuiesc ca fructele erau stropite cu o substanta otravitoare, posibil un pesticid si atrag atentia…

- O mama in varsta de doar 25 de ani și fiica ei de doar doi ani au pierit intr-un accident rutier cumplit, ce a avut loc in noaptea de luni spre marți pe autostrada A1, in zona municipiului Pitești.

- Aseara, politistii tulceni au fost sesizati cu privire la faptul ca in urma unui eveniment naval, o persoana ar fi suferit mai multe leziuni. Irina Manolache, purtator de cuvant al IPJ Tulcea spune ca "din primele verificari a rezultat faptul ca un barbat de 39 de ani, din judetul Ilfov, in timp ce…

- Tragedie in apropriere de localitatea Mingir, raionul Hincești. O tanara a murit in urma unui grav accident rutier, iar o alta pasagera a fost transportata de urgenta la spital.Oamenii legii au fost alertati, astazi, in jurul orei 04:50.