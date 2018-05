Stiri pe aceeasi tema

- Soferul, care circula pe linia de tramvai, nu a acordat prioritate la trecerea de pietoni si a lovit in plin o tanara insarcinata. In urma impactului, fata s-a ales cu multiple traumatisme, posibil si o fractura de bazin, scrie obervator.tv. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest…

- Un moldovean de 18 ani, care se afla la volanul unui camion, a lovit un tanar de 19 ani, in timp ce traversa strada regulamentar pe o trecere de pietoni din Iasi.Potrivit bzi.ro, la fata locului au intervenit oamenii legii. In urma impactului, victima a fost transportata la spital.

- Accidentul a avut loc luni, pe o trecere de pe soseaua Moara de Foc. "Din primele cercetari efectuate s-a constatat ca un tanar in varsta de 18 ani, din Republica Moldova, ar fi condus un ansamblu de vehicule format dintr-o autoutilitara si o remorca pe soseaua Moara de Foc, din municipiul Iasi, iar…

- O femeie a fost accidentata pe o trecere de pietoni din Gaesti, iar soferul a fugit de la locul accidentului, masina fiind gasita in zona localitatii Mogosani. Potrivit primelor informatii, femeia, in varsta de 40 de ani, a fost grav ranita si va fi transportata la Spitalul Floreasca din Capitala.…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta, pe bulevardul Alexandru Lapusneanu.O femeie care traversa pe marcajul pietonal a fost lovita de o masina, iar imediat dupa producerea accidentului soferul a parasit locul faptei. Potrivit IPJ Constanta, in data de 06.03.2018…

- ACCIDENT CUMPLIT. Un tanar a murit dupa ce s-a certat cu iubita. Prietenii l-au avertizat pe Facebook inaintea tragediei>FOTO Dupa impactul cu stalpul mașina a lovit și doi copaci, pentru ca in cele din urma sa se rastoarne. Un tanar de 23 de ani a murit in comuna ieșeana Probota dupa ce s-ar fi certat…

- Un accident tragic a avut loc in Apuseni. O femeie in varsta de 37 de ani si-a pierdut viata, dupa ce a fost lovita cu un autoturism de un sofer beat. Barbatul a fugit de la locul accidentului.