Doi copii au fost loviți de un TIR, miercuri, pe o trecere de pietoni de pe DN 28, in județul Iași. Unul dintre minori a decedat, iar celalalt este inconștient, potrivit primelor informații. Potrivit ISU Iasi, accidentul s-a produs pe DN 28, in localitatea Letcani, unde un TIR a lovit doi minori la trecerea de