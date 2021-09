Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cumplit a avut loc in aceasta seara in județul Constanța, in apropiere de orașul Ovidiu. O mama și fiul ei de numai 12 ani au murit in urma impactului. O a treia persoana, un adolescent de 14 ani, a supraviețuit.

- Trenul care circula pe ruta Galați-Barlad a lovit un excavator. In urma accidentului a murit șoferul utilajului. Impactul s-a produs pe raza județului Galați. Apelul la numarul unic de urgența 112 a fost in...

- Un șofer de TIR a murit carbonizat, vineri, in județul Hunedoara, dupa ce s-a rasturnat pe șosea și TIR-ul a luat foc. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 66 Petroșani-Hațeg, la ieșire din localitatea Ohaba de sub Piatra, județul Hunedoara, un…

- Un accident cumplit a avut loc pe șoselele din Argeș. In urma impactului devastator dintre un TIR și un autoturism, o fata de 12 ani a murit pe loc, iar alți doi copii au fost transportați la spital, fiind grav raniți.

- La data de 11 august ac, in jurul orei 04.00, polițiștii rutieri au fost sesizati despre un accident rutier soldat cu victime omenești, care a avut loc pe raza satului Sirca. Din primele cercetari efectuate la fața locului a rezultat faptul ca un tanar din com. Baltati, in timp ce ar fi condus un auto…

- Un accident rutier cu urmari foarte grave a avut loc in dimineața zilei de miercuri, 7 iulie, in județul Botoșani. Alertați despre cele intamplate, salvatorii s-au indreptat catre locul unde s-a produs nefericitul eveniment rutier, pentru a acorda ajutor victimelor. Din pacate, s-a aflat ca un tanar…

- Inca un accident rutier pe DN7, Deva-Arad. „Accident rutier, autotren rasturnat in șanț, la intrarea in localitatea Barzava. O victima este incarcerata. DN 7 este blocat pe un sensul de mers Barzava -Arad. Forte participante: Secția Barzava cu o Autospeciala de Stingere cu Apa și Spuma, o descarcerare…

- Un accident grav a avut loc in județul Cluj, miercuri, 23 iunie, intre localitațile Morlaca – Hodiș, la o intersecție cu DC 126, anunța IPJ Cluj. Tragedia a fost soldata cu decesul a trei persoane, dintre care unul este minor. Accident grav in Cluj Un accident mortal a avut loc, miercuri, pe DN1 E60.…