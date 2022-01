Stiri pe aceeasi tema

- La fața locului au venit echipajele de poliție, medici, dar și criminaliști. Tanara a murit dupa impact. Șoferul a fost testat, dar nu bause și nici nu consumase droguri. Martorii spun, insa, ca el circula cu viteza peste limita legala.In continuare, oamenii legii cerceteaza cazul.

- Un tanar in varsta de 30 de ani a decedat in urma unui accident grav intre localitațile Hirtop și Valea Perjei din raionul Cimișlia. Tragedia s-a produs noaptea trecuta, in jurul orei 01:55.

- Tragedia a avut loc in statul Chiapas, din sudul Mexicului. Camionul se indrepta spre capitala statului, Tuxtla Gutierrez, cand s-a rasturnat.Potrivit primelor informații, in camion s-ar fi aflat aproximativ 100 de persoane. Printre acestea erau inclusiv femei și copii. Zeci de persoane au fost ranite…

- Accident mortal la Andrașești, in județul Ialomița! Din nefericire, șoferul mașinii a murit carbonizat in autoturismul cuprins de flacari. Tragedia a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 21:30, pe DN 2A, la intrare in localitatea Andrașești. Iata cum s-a intamplat totul și primele declarații ale…

- Accident de munca mortal in portul Constanța. Un barbat, de 63 de ani, și-a pierdut viața dupa ce un palet incarcat cu o tona de lemne s-a prabușit peste el, informeaza TVR . Victima era sofer și se afla langa camion cand incarcatura a cazut și l-a lovit in cap. Tragedia a avut loc in incinta unei societați…

- Salvatorii au intervenit in numar mare, miercuri, la locul unui accident cu urmari foarte grave, in care au fost implicate doua autoturisme. Echipaje de salvare, dar și de la pompieri și inclusiv un elicopter SMURD au fost trimise la fața locului, pentru a acorda ajutor de urgența persoanelor care au…

- Trei persoane din Constanța au murit intr-un accident rutier. Tragedia a avut loc intre localitațile Mereni și Topraisar. Doua mașini s-au lovit violent, iar victimele au fost gasite incarcerate și inconștiente. A patra persoana, respectiv un barbat, a scapat cu viața, dar se afla in stare grava la…