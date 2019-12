Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe DN 15 E578 Toplita ndash; Reghin, la kilometrul 142 350 de metri, in zona localitatii Andreneasa, judetul Mures, dupa ce a avut loc o coliziune frontala intre doua autoturisme.In urma impactului,…

- Accident in centrul Capitalei. Un troleibuz s-a ciocnit cu un microbuz de pe ruta 103. Impactul a avut loc pe strada Stefan cel Mare, in apropiere de strada Ismail. Imaginea a fost facuta publica pe o retea de socializare.Deocamdata nu se cunoaste daca sunt victime.Revenim cu detalii.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN11 E574 Bacau ndash; Onesti, la intrarea in municipiul Onesti, judetul Bacau, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme si o autoutilitara.In urma impactului, patru persoane au suferit leziuni…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN15D Piatra Neamt ndash; Roman, pe raza localitatii Girov, judetul Neamt, a avut loc o coliziune intre doua autoturisme.In urma impactului, o persoana a fost ranita grav, iar alte cinci au suferit leziuni usoare.Traficul…

- Un copil în vârsta de 10 ani și mama acestuia au ajuns la spital, miercuri dimineața, dupa ce mașina în care aceștia se aflau a fost implicata într-un accident, pe DN 66, la ieșire din localitatea doljeana Filiași.

- Accident grav in aceasta dimineața pe D66, pe raza localitații Bacia din județul Hunedoara. Doi oameni au murit pe loc, un barbat și o femeie, iar alte doua persoane sunt in stare grava la spital. Alarma s-a dat in aceasta dimineața in jurul orei 4.30. Mai multe echipaje de poliție, ambulanțe, dar și…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe DN 66 Hateg Simeria, in zona localitatii Bacia, judetul Hunedoara, unde a avut loc o coliziune intre un microbuz si un autotren, pe fondul unei depasiri neregulamentare efectuate de conducatorul…

- Paisprezece persoane au fost ranite in urma unui accident care a avut loc in Romania, mai exact in judetul Ilfov. Potrivit presei, persoanele care au avut de suferit sunt cetateni ai Republicii Moldova.