Accident cumplit în Capitală. Au fost implicate o motocicletă și un autoturism. Un tânăr a murit Un accident grav a avut loc luni in Capitala. Din primele informații, au fost implicate un autoturism și o motocicleta. Accidentul s-a produs in sectorul 4 al Capitalei, iar la fața locului au intervenit atat cadre medicale, cat și polițiștii de la Rutiera. Din pacate, s-a aflat ca un tanar și-a pierdut viața in urma […] The post Accident cumplit in Capitala. Au fost implicate o motocicleta și un autoturism. Un tanar a murit first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva pe tanarul de 17 ani implicat joi intr-un accident la Variaș. Acesta se afla pe motocicleta prietenului sau in momentul in care s-au izbit de o mașina.

- Un microbuz și un autoturism s-au ciocnit duminica noaptea in centrul Capitalei, la Piața Unirii, 12 persoane fiind ranite, transmite ISU. Victimele au fost transportate la spital, scrie News.ro.Accidentul a avut loc in Piața Unirii și la fața locului au intervenit forțe importnte de salvatori și ambulanțe.„Intervenim…

- Un accident ingrozitor a avut loc, marti, intre doua masini, in Costesti, judetul Arges. O persoana a murit, alte doua au fost ranite, dupa ce autoturismele s-au ciocnit. Barbatul care a decedat era preot. Accidentul, provocat de un tanar de 18 ani Accidentul grav ar fi fost provocat de un tanar de…

- Accidentul a avut loc noaptea trecuta, in comuna Popesti, din judetul Arges. Mașina, condusa de un tanar de 19 ani aflat sub influența alcoolului, a intrat intr-un gard de beton, iar pasagerul din mașina, tot de 19 ani, a murit pe loc, anunța luni IPJ Arges, citat de Agerpres.Potrivit IPJ Argeș, șoferul…

- O persoana a fost gasita carbonizata, duminica, in ziua de Paști, intr-un apartament situat la etajul 12, intr-un bloc din Sectorul 4 al Capitalei. Pompierii spun ca incendiul a pornit de la o lumanare aprinsa lasata nesupravegheata.

- In urma cu puțin timp a avut loc un grav accident de circulație pe DN17, in localitatea Podirei. Din primele date au fost implicate un autoturism și o motocicleta. Traficul in zona este blocat. Accidentul a avut loc in urma cu puțin timp, pe DN17, in localitatea Podirei. Din primele informații, au fost…

- La data de 27 aprilie in jurul orei 02:00, un tanar de 23 ani din comuna Lespezi, județul Iași, in timp ce conducea motociclul pe DJ 208, in localitatea Budeni, oraș Dolhasca, din direcția Pașcani catre Dolhasca, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune…

- Trei barbati au fost raniti, miercuri seara, intr-un accident produs in judetul Cluj, pe E 81, unde un autoturism si doua autoutilitare s-au ciocnit. Una dintre victime a fost gasita incarcerata, fiind in stare grava. Accidentul s-a produs pe drumul E 81, in localitatea Sardu, comuna Sanpaul. Potrivit…