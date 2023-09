Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in vestul țarii, 2 persoane și-au pierdut viața in urma unui grav accident rutier. In dupa-amiaza zilei de 31 august a.c, in jurul orei 16,30, in circumstanțe ce urmeaza a fi stabilite din cercetari, a avut loc un accident rutier cu consecințe grave.

- Accident cumplit in Arad! O persoana și-a pierdut viața și alte șapte au fost ranite, dupa ce mașina in care se aflau a intrat in coliziune cu o camioneta, in care se aflau alți oameni. Medicii nu au mai putut sa ai salveze viața victimei, in ciuda eforturilor depuse.

- Inspectoratul de Politie al Judetului Tulcea a anuntat ca politistii din cadrul Serviciului Rutier Tulcea au fost sesizati, miercuri, cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 22 E 87, in care a fost implicata o autospeciala de politie.“Din primele verificari efectuate de politistii ajunsi…

- CITESTE SI Doi septuagenari s-au luat la bataie in Sectorul 5, in plina strada: Pana sa vina poliția, unul din ei a folosit un cuțit 14:43 0 O parte dintre pompierii romani care intervin pentru stingerea incendiilor din Grecia si-au incheiat misiunea - Ei predau stafeta colegilor din Franta / Aproape…

- Un accident rutier a avut loc astazi pe raza comunei Șcheia intre un autoturism și un utilaj. In accident au fost implicate trei persoane, care nu au ramas incarcerate. In urma impactului, autoturismul s-a rasturnat in afara parții carosabile. La fața locului au intervenit pompierii militari cu modulul…

- Accident tragic, joi de dimineața, in județul Dambovița. O femeie in varsta de 36 de ani și-a pierdut viața dupa ce a fost lovita in plin de o mașina. In ciuda tututor manevrelor de resuscitare, medicii nu au reușit sa o readuca la viața și au fost nevoiți sa declare decesul. Teribilul accident s-a…

- Patru persoane, printre care și un minor, au murit joi seara, intr-un accident rutier cumplit in Valcea. Din primele informații se pare ca mașina in care se aflau a intrat in coliziune cu un microbuz și un camion. Impactul a fost atat de puternic incat medicii nu au mai reușit sa le salveze viața.