Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar s-a rasturnat intr-o prapastie in Bulgaria. Cel puțin 15 persoane au murit, iar alte 27 au fost ranite in accident, a anunțat presa bulgara. La fața locului au fost trimise mai multe echipe de intervenție. Accidentul a avut loc sambata, pe drumul care leaga Sofia de orașul Svoge. Potrivit…

- Accidentul s-a soldat cu zeci de morti si de raniti. Zeci de morti dupa ce un un autocar s-a rasturnat in Ecuador. Cel putin 24 de persoane au murit, iar alte 19 au fost ranite dupa ce un autocar a intrat in coliziune cu un alt vehicul in Ecuador, anunta autoritatile locale, citate de site-ul agentiei…

- Accident cumplit in urma cu puțin timp, la Iași. Potrivit Observator, implicați au fost un microbuz care transporta 15 persoane și un autoturism. Momentan, se vorbește despre cel puțin un mort, șoferul mașinii, care a decedat pe loc.

- Imagini cutremuratoare: Patru oameni au murit in urma unui accident cumplit in urma cu putin timp. Vezi cum s-a intamplat tragedia.foto Masina in care se aflau s-a rasturnat intr-un sant. La fata locului sunt acum politistii care fac verificari, iar traficul este ingreunat. Un accident grav s-a petrecut…

- Cel putin 21 de persoane au murit si alte 35 sunt date disparute in apele din jurul insulei-statiune Phuket dupa ce o furtuna a rasturnat o barca plina de turisti, scrie The Guardian. Comandantul politiei...

- Cel puțin 48 de persoane și-au pierdut viața, duminica, dupa ce un autocar s-a rasturnat intr-o prapastie in statul Uttarakhand, din nordul Indiei. Bilantul mortilor a urcat la 48. Accident teribil in India. Cel putin 44 de persoane au murit duminica, in statul himalayan Uttarakhand, in nordul Indiei,…

- Cel putin 44 de persoane au murit duminica in statul himalayan Uttarakhand, in nordul Indiei, dupa ce autocarul in care se aflau s-a rasturnat intr-o prapastie, relateaza AFP. Mai multe echipe de...

- Tragedie pe o autostrada din orașul nigerian Lagos. O autocisterna care transporta petrol s-a rasturnat și a explodat. In urma accidentului, cel puțin noua oameni, printre care și un copil, au murit, iar alti zeci au fost raniti.